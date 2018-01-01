Konut satışlarını yine kampanyalar kurtaracak
2016 yılının ikinci yarısından itibaren kampanyalar ve vergi indirimi gibi çeşitli teşviklerle canlandırılan konut sektöründe, konut kredisi faizleri de yükselme trendinde olunca, 2017’nin sonlarında talepte bir daralma yaşandı.
Bu ortamda şirketler kampanyalarla satışları hareketlendirmeye çalıştı. 2017 yılının 11 ayında 1 milyon 276 bin konut satıldı. Bu sayının 2017 sonunda 1,4 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. 2016 yılında konut satışları 1 milyon 341 bin olmuştu.
2018’in de kampanya yoğun bir yıl olması bekleniyor. Bu kampanyalar sayesinde 2018’de de 1,4 milyon civarında satış rakamına ulaşılabileceği öngörülüyor. Değeri düşen TL’nin 2018’de Türkiye’yi yabancılar için cazip hale getirmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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