Konut sektöründe butik proje dönemi
İnşaat sektöründe son 15 yılda yapılan atılımla milyonlarca konut üretildi. Ancak üretilen konutların yaklaşık 2,5 milyonu stokta kaldı.
Stokları eritmek üzere kampanyalar yapılırken, konut üreticileri artık fazla risk almak istemiyor.
Bu nedenle de büyük projeler yerine butik projelere yöneliş var.
Mesa’dan Ant Yapı’ya kadar pek çok marka butik projeler geliştirmeye odaklanmış durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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