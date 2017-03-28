Konut sektöründe butik proje dönemi

Mart 28, 2017 0 Yorum 54 Okunma
Konut sektöründe butik proje dönemi

İnşaat sektöründe son 15 yılda yapılan atılımla milyonlarca konut üretildi. Ancak üretilen konutların yaklaşık 2,5 milyonu stokta kaldı.

Stokları eritmek üzere kampanyalar yapılırken, konut üreticileri artık fazla risk almak istemiyor.

Bu nedenle de büyük projeler yerine butik projelere yöneliş var.

Mesa’dan Ant Yapı’ya kadar pek çok marka butik projeler geliştirmeye odaklanmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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