Konut sektöründe markayla fark yarattılar
Şehirleşme çalışmalarıyla öne çıkan Türkiye’de birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de zincir markalar oluşmuş durumda.
Mesa, “Mesa” markası ile Ağaoğlu “My” markası ile Teknik Yapı “Up” ve “Evora” markaları, Artaş inşaat da “Avrupa Konutları” markası ile sektöre öncü oldu.
Konut atılımının devam ettiği günümüzde yeni zincirler de doğuyor. Sektördeki 27 zincir marka bu güne kadar 516 projede 229 bin konut üretti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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