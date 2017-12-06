Konutçular başkentte metroyu gözlüyor
Başkent Ankara’da Mesa’dan Pasifik İnşaat’a kadar markalı konutçuların 64 projesi üretim, planlama ve satış aşamasında bulunuyor.
Ankara’daki projeler yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çevre kentlerden de talep alıyor.
Artan stoklar yüzünden satışlar yavaş gitse de yapımı süren metro inşaatlarının devreye girmesiyle bazı bölgelerde gayrimenkul değerlerinin artması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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