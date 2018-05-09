Konutta trendler nasıl değişiyor?

Mayıs 9, 2018 0 Yorum 108 Okunma
Konutta trendler nasıl değişiyor?

Türk insanı için ‘ev’ demek geçmişte başını sokacak bir çatı anlamını taşırken, bugün ise bu kavram yeniden şekillenmiş durumda.

Artık teknoloji ile konforun bir arada olduğu projeleri tercih eden Türk insanı için yeşil alan ve balkon da olmazsa olmazlar arasında…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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