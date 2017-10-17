Kültür sanat eşliğinde inşaatın gözdesi oldu

Ekim 17, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Kültür sanat eşliğinde inşaatın gözdesi oldu

Bir dünya kenti olan İstanbul’daki kabuk değişimi sürüyor. Bu süreçte yeni kültür, sanat ve eğlence bölgeleri doğuyor.

Bomonti de bunlardan biri. Eski fabrika bölgesi son yedi yılda kültür, sanat, eğlence bölgesine dönüştü. Bu da bölgedeki konut yatırımlarını tetikledi.

Özellikle beyaz yakalı kesimin tercih ettiği bölgede üretim, geliştirme ve satış aşamasında 12 proje bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap