Kültür sanat eşliğinde inşaatın gözdesi oldu
Bir dünya kenti olan İstanbul’daki kabuk değişimi sürüyor. Bu süreçte yeni kültür, sanat ve eğlence bölgeleri doğuyor.
Bomonti de bunlardan biri. Eski fabrika bölgesi son yedi yılda kültür, sanat, eğlence bölgesine dönüştü. Bu da bölgedeki konut yatırımlarını tetikledi.
Özellikle beyaz yakalı kesimin tercih ettiği bölgede üretim, geliştirme ve satış aşamasında 12 proje bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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