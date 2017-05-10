Levent’e alternatif yeni bölge geliyor

Mayıs 10, 2017 0 Yorum 82 Okunma
Levent’e alternatif yeni bölge geliyor

Fabrikadan dönüşümün hız kazandığı İstanbul’da son yılların öne çıkan bölgesi Seyrantepe-Cendere Vadisi ve Kağıthane aksı oldu.

Nef’ten Nurol GYO’ya, Artaş İnşaat’tan Suryapı’ya kadar inşaat şirketlerinin proje geliştirme yarışına girdiği bölge, markalı konut ve ofis projelerinin yeni üssü haline geldi.

Bölgede halen 30 konut projesi ve karma proje planlama ve üretim aşamasında bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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