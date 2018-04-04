Markalı konut modası Kayseri’ye de sıçradı
Anadolu’nun sanayisi gelişen kentlerinden biri olan Kayseri’de nitelikli konut stoku artıyor. Kentte yerel müteahhitler eliyle geliştirilen 35 konut projesi bulunuyor. Alım gücü yüksek nüfusun varlığı kentin gayrimenkul piyasasını hareketlendiriyor.
Ekonomisi gelişen kent, üniversite kenti olmasının yanı sıra yoğun göç alan bir kent olarak da dikkat çekiyor. Kentte yaşayanların alım gücünün yüksek olması nitelikli konut talebini artırırken gayrimenkul piyasasını da hareketlendiriyor.
İkisi devlet ikisi özel olmak üzere toplam dört üniversitenin varlığıyla kent dışından gelen öğrencilerin yarattığı konut talebi ve yurtdışında yaşayan Kayserililerin kentten yatırım amaçlı gayrimenkul alımları da konut piyasasını besliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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