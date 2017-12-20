Markalı konutçular Antalya’da keşfe çıktı

Aralık 20, 2017 0 Yorum 38 Okunma
Markalı konutçular Antalya’da keşfe çıktı

Gayrimenkul sektöründeki gelişim sadece İstanbul gibi büyük kentlerle sınırlı kalmıyor.

Anadolu’nun gelişen kentlerinde de markalı projeler üretilmeye başladı. Antalya da bu kentlerden biri. 1,3 milyon m2 alanda kentsel dönüşüm yapılacak olan kente ilk giden marka Sur Yapı oldu.

Ağaoğlu’ndan Sinpaş’a kadar markalı üreticilerin merceğinde olan kentin önümüzdeki dönemin yıldızı olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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