Markalı konutçular Denizli’ye uzanıyor
Türkiye’nin tekstil sanayisiyle öne çıkan kentlerinden biri olan Denizli, bunun sonucu olarak yoğun göç alıyor.
Kentte yaşayanların ve gurbetteki Denizlilerin nitelikli konut talepleri de gayrimenkul piyasasının gelişmesini sağlıyor.
Bu nedenle Sinpaş ve Teknik Yapı gibi ulusal şirketler Denizli’de projeler yapıyor. Ayrıca yerel markalı üreticiler de birbiri ardına proje geliştiriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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