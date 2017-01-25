Markalı konutçular Denizli’ye uzanıyor

Ocak 25, 2017 0 Yorum 42 Okunma
Markalı konutçular Denizli’ye uzanıyor

Türkiye’nin tekstil sanayisiyle öne çıkan kentlerinden biri olan Denizli, bunun sonucu olarak yoğun göç alıyor.

Kentte yaşayanların ve gurbetteki Denizlilerin nitelikli konut talepleri de gayrimenkul piyasasının gelişmesini sağlıyor.

Bu nedenle Sinpaş ve Teknik Yapı gibi ulusal şirketler Denizli’de projeler yapıyor. Ayrıca yerel markalı üreticiler de birbiri ardına proje geliştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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