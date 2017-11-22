Markalı konutçular İzmir’i mesken tuttu
Türkiye’nin en yaşanabilir kentlerinden biri olarak görülen İzmir’e son dönemde markalı konut üreticilerinden büyük ilgi var.
Son yıllarda hızlı bir yapılaşma sürecine giren kentte yerel markaların yanı sıra Teknik Yapı’dan Nef’e kadar markalı üreticiler proje geliştirme yarışında.
Kentte Alsancak’tan Çiğli’ye, Çeşme’den Buca’ya inşaatı devam eden ve satışta toplam 103 proje bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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