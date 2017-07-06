Markalı konutun yeni üssü oluyor
İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir, son 10 yılda TOKİ, Kiptaş, Emlak Konut’un liderliğinde Artaş İnşaat’tan Makro İnşaat’a, Fuzul İnşaat’tan Tahincioğlu İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin yatırım üssü oldu.
3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük kamu projelerine yakınlığıyla öne çıkan bölge, konut gelişiminin yanı sıra ofis ve AVM yatırımlarına da ev sahipliği yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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