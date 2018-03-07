Nitelikli konutta büyük atağa kalktı

Mart 7, 2018 0 Yorum 132 Okunma
Nitelikli konutta büyük atağa kalktı

1999’daki büyük depremden bu yana yaralarını sarmaya çalışan Kocaeli’de büyükşehir belediyesinin imar çalışmalarına özel sektör de katıldı.

Nitelikli konut atağının başladığı kentte planlama, üretim ve satış aşamasında 52 konut projesi bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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