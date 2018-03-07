Nitelikli konutta büyük atağa kalktı
1999’daki büyük depremden bu yana yaralarını sarmaya çalışan Kocaeli’de büyükşehir belediyesinin imar çalışmalarına özel sektör de katıldı.
Nitelikli konut atağının başladığı kentte planlama, üretim ve satış aşamasında 52 konut projesi bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Netaş'ın iletişiminden sorumlu olacak
Sonraki haber Kültür sanat ihracatı yapmayı hedefliyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?