Ofis sektöründeki kırmızı alarm sürüyor
Ofis inşaatları son 10 yılda ciddi bir büyüme trendinde. Talebin üzerinde artan arz, ülkeye yeni şirket girişinin azalması, mevcutların alan küçültmesi gibi nedenlerle kira fiyatları yüzde 25-30 seviyelerinde geriledi.
Son üç yıldır kırmızı alarm veren sektörde bu yıl sınırlı bir toparlanma yaşansa da boşluk oranı kritik eşik olan yüzde 21’ler seviyesine ulaşmış durumda.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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