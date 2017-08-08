Otelde Talimhane’ye yeni rakip geliyor
İstanbul’un yeni turizm aksı Pangaltı-Dolapdere-Piyalepaşa hattı, Taksim’in ünlü Talimhane bölgesine rakip oldu.
Son üç yılda yapılan ve yapımı devam eden otel projeleriyle birlikte bölgede 24 yeni otel yükseliyor.
Crown Plaza’dan Ramada Plaza Hotel’e, DoubleTree By Hilton’dan BlueWay’a kadar birçok markanın faaliyet gösterdiği bölge, Taksim ve Şişli bölgesine yakınlığıyla öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kale, yatırım için üç ülkeyi gözüne kestirdi
Sonraki haber Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?