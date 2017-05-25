Pendik-Kurtköy hattına sanayi doping oluyor
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yeni genişleme bölgesi Kurtköy-Pendik hattı oldu.
Bunda bölgedeki Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğinin artmasının ve sanayi bölgelerine yakın konumun büyük katkısı var.
İstanbul’un geniş arsa stokuyla dikkat çeken bölgede üretim aşamasında 22 konut projesi bulunuyor. Okkalar İnşaat gibi birçok yatırımcı da bölgede yer arıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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