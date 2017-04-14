RE/MAX Deha, sözleşmesini yeniledi

Nisan 14, 2017 0 Yorum 63 Okunma
RE/MAX Deha, sözleşmesini yeniledi

İstanbul Ataşehir’in en büyük RE/MAX Ofisi olan RE/MAX Deha Gayrimenkul Danışmanlık, önümüzdeki yedi yıl boyunca RE/MAX’le olan sözleşmesini iki yıl erken yeniledi.

Bilindiği gibi RE/MAX Franchise ofisleri, RE/MAX ile beşer yıllık süreleri kapsayan şekilde franchise anlaşmaları yapıyor.

RE/MAX Deha Gayrimenkul Danışmanlık, Ataşehir merkezde 500 m2’lik alanda akıllı ofis konseptiyle 30 civarında profesyonel gayrimenkul danışmanı ile hizmeti veriyor.



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