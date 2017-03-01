Sancaktepe, sanayiden konut alanına dönüşüyor
İstanbul’un yeni gelişim alanı olan Sancaktepe, son yıllarda Teknik Yapı’dan Denge Yapı’ya, Dumankaya’dan Sinpaş’a kadar markalı konut üreticilerinin projelerine ev sahipliği yapıyor.
Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metro hattıyla ulaşımın kolaylaşacak olması, 4 bin yataklı şehir hastanesinin inşa edilmesi, yeni yatırımları bölgeye çekiyor.
Bölgede 20 markalı konut projesi yükseliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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