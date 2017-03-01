Sancaktepe, sanayiden konut alanına dönüşüyor

Mart 1, 2017 0 Yorum 59 Okunma
Sancaktepe, sanayiden konut alanına dönüşüyor

İstanbul’un yeni gelişim alanı olan Sancaktepe, son yıllarda Teknik Yapı’dan Denge Yapı’ya, Dumankaya’dan Sinpaş’a kadar markalı konut üreticilerinin projelerine ev sahipliği yapıyor.

Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metro hattıyla ulaşımın kolaylaşacak olması, 4 bin yataklı şehir hastanesinin inşa edilmesi, yeni yatırımları bölgeye çekiyor.

Bölgede 20 markalı konut projesi yükseliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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