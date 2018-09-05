Seyrantepe-Kağıthane cazibesini koruyor
Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen bazı bölgelerde yatırımlar sürüyor.
İstanbul’un merkezine kolay ulaşımıyla öne çıkan Seyrantepe-Kağıthane de bu bölgeler arasında yer alıyor.
Bu bölgede planlama, üretim ve satış aşamasında 38 proje bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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