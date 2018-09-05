Seyrantepe-Kağıthane cazibesini koruyor

Eylül 5, 2018 0 Yorum 161 Okunma
Seyrantepe-Kağıthane cazibesini koruyor

Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen bazı bölgelerde yatırımlar sürüyor.

İstanbul’un merkezine kolay ulaşımıyla öne çıkan Seyrantepe-Kağıthane de bu bölgeler arasında yer alıyor.

Bu bölgede planlama, üretim ve satış aşamasında 38 proje bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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