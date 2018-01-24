Son 5 yılda en çok Yalova değerlendi
Türkiye’nin hemen her kentinde gayrimenkul fiyatları hızla artıyor.
Bazı iller hızlı ilerlerken bazıları ise biraz geride kalıyor.
Son beş yılda değeri en çok artan ilk üç il Yalova, İstanbul ve Çanakkale olurken, değeri en az artan ilk üç il ise Mardin, Şanlıurfa ve Erzincan oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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