TEM’in çevresinde 29 yeni proje var
Ulaşım, gayrimenkul sektörünü besleyen en önemli unsurlardan biri. Özellikle de İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde ulaşım aksları gayrimenkul projelerinin üssü haline geliyor.
TEM yolu da bunlardan biri. Bu hatta proje geliştirme yarışı sürüyor.
TEM’in Seyrantepe-Bahçeşehir aksında şu anda üretim ya da geliştirme aşamasında bulunan 29 yeni konut projesi ve karma proje var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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