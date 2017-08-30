Türk turizmciler dünyaya açılıyor

Ağustos 30, 2017 0 Yorum 35 Okunma
Türk turizmciler dünyaya açılıyor

Türk turizmcileri yurtiçinde sıkıntılı günler yaşarken krizi lırsala çevirmeye başladılar.

Turizmcilerin son dönemdeki politikası, riskleri bölmek üzere yurtdışına açılmak oldu.

Rixos’tan Limak’a 22 turizm grubunun Irak’tan Maldivler’e kadar farklı coğrafyalarda halen 50 oteli bulunuyor.

Planlama ve yapım aşamasında ise 15 otel var. Birçok grup da yurtdışında yatırım arayışını sürdürüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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