Yabancıya konutta kur artışı umudu!
Mütekabiliyet Yasası’nın çıktığı 2012’den bu yana yabancılara konut satışı artıyor. Ancak bu satışlar hala yeterli düzeyde değil.
Bu açıdan kurlardaki yükseliş umut oldu. Kurlardaki yükselişle yabancı yatırımcının fırsatı değerlendirip Türkiye’den alım yapması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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