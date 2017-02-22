Bu yıl 1 milyar dolarlık projeye başlayacağız
İnşaat sektörünün 27 yıllık markası Ferko İnşaat, ofisten konuta, AVM’den fabrika binalarına kadar birçok farklı alanda yatırımlar yapıyor.
Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten “Konut projeleri, depo yatırımları ve yurtdışı projelerine odaklanacağız.
Bu projelerin büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde” diyor. Ferko bu yıl 400 milyon dolar ciro hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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