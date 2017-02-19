100 franchising
Bu yıl Türkiye’nin en büyük 100 franchise veren şirketi 10 bin 291 zincir işletmeye ulaştı. Bu markalar, 2017 sonuna kadar 2 bin 550 franchise şube açmayı planlıyor. Listede gıda sektörü öne çıkarken, farklı konseptleriyle kahve zincirlerinin atağı dikkat çekiyor.
2017’de ihtisaslaşmış spor merkezleri ve çocuklara yönelik yatırımların öne çıkması bekleniyor. 2016da beklediği 50 milyar ctotora ulaşamayan franchise sektörünün, bu yıl hedefi yakalaması öngörülüyor.
Kapak haberimizde en büyük 100 franchise şirketinin 2017 planlarını bulacaksınız.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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