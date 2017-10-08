100 Franchising
2017’yi 50 milyar dolar büyüklükle kapatması beklenen franchising sektörü girişimcilere fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Gıdadan gayrimenkule kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100 şirketin Türkiye genelinde 10 bin 911 şubesi var.
Hız kesmeden büyüyen bu şirketler, 2018 sonuna kadar 3 bin 438 yeni şube açmayı hedefliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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