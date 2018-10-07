100 Marka 2 Bin 373 Şube Açacak

Ekim 7, 2018 0 Yorum 601 Okunma
100 Marka 2 Bin 373 Şube Açacak

Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen franchise sektörü, ekonomideki yavaşlamaya rağmen büyümeye devam ediyor.

Franchise sektörünün 2023 yılı itibariyle 100 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

İnovasyonu odağına alan sektörde 100 marka, 2019 yılı sonuna kadar toplam 2 bin 273 franchise şube açmaya hazırlanıyor. Bu markaların franchise koşullarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.



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