2 bin 644 girişimci aranıyor!
Türkiye’de zincir işletmelerin toplam sayısı 2 bin 500’ün üzerinde. Bu işletmelerin toplamda 60 bin kadar şubesi bulunuyor.
Franchising sektörünün 2018 yılında 50 milyar dolarlık bir ekosistem yaratması bekleniyor.
Türkiye’nin en önemli ve objektif franchising araştırması olan Ekonomist’in ‘Franchising 100’ listesindeki şirketler bu yılın sonuna kadar 2 bin 644 şube açmayı hedefliyor.
Franchise vererek büyüyen 100 şirket, binlerce girişimci adayına da yeni fırsatlar sunacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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