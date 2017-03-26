23 ilde yatırım akını
Doğu ve Güneydoğuda yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan ve 23 ili kapsayan’Cazibe Merkezleri Programı’na başvurular patlama yaptı.
Binlerce firma 27 Şubat tarihinde başvuruların sona erdiği programa dahil oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Diyarbakır’dan Hakkari’ye, İğdır’dan Şanlıurfa’ya hayata geçirilecek yatırımlarla yüzbinlerce yeni istihdamın önü açıldı.
Programa ilişkin kesin sonuçlar Kalkınma Bakanlığı tarafından nisan ayı içerisinde açıklanacak. Ekonomist Dergisi olarak, bakanlığın açıklamasından önce il il yapılan başvuruları araştırdık.
23 ilin Yatırım Destek Ofisleri’nden aldığımız verilere göre, Kalkınma Bankası’na yapılan başvurular hariç 23 ilde toplam 32,5 milyar TL’lik yeni yatırım başvurusu gerçekleşti.
Bu yatırımların hayata geçmesiyle direkt olarak 158 bin yeni istihdam yaratılacak. Diyarbakır tekstil, Şanlıurfa ayakkabı, Muş tarım, Van lojistik üssü olacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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