40 genç CEO
Genç yöneticilerin iş dünyasındaki yükselişi sürüyor. Birçoğu kariyer basamaklarına öğrencilik yıllarında atılan ve bugün şirketlerin tepe noktası CEO’luk koltuğunda oturan genç yöneticiler, dijitalleşmenin getirdiği hızla başarı hikayesi yazmaya devam ediyorlar.
Üstelik e-ticaretten gayrimenkule, tekstilden gıda sektörüne kadar pek çok alanda CEO’luk koltuğuna oturan genç yöneticilerin yaş ortalaması da düşüyor. En büyük bin şirketin yaklaşık yüzde 30’unda 25-35 yaş aralığında en az bir yönetici bulunuyor.
Ekonomist olarak yaptığımız 40 yaş altı 40 CEO araştırması da bu eğilimi doğruluyor. 40 genç CEO’nun sıralandığı listemizde 19 yönetici35 yaşın altında. Yaş ortalamasının 34,7olduğu listedeki 40 isim yaklaşık 30 milyar TL’lik ciroyu yönetiyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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