45 Bin Konut Geliyor!
Türkiye’de konut üretiminin kamu ayağını temsil eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt çapında geliştirdiği projeleriyle orta ve alt gelir grubunun konut talebine karşılık veriyor.
Hazine arazilerini imara hazırlayıp iştirakleri kanalıyla özel sektöre yönelik ihaleler düzenleyen kurum, bu ihaleler kanalıyla diğer projelerine kaynak yaratıyor.
Günümüzde arsa fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle özel sektör ihtiyaç sahibi orta ve alt gelir grubuna yönelik projeler geliştirmekte zorlanıyor.
Böyle bir dönemde Hazine arazilerini almada öncelik sahibi olan TOKİ, dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ediyor.
Bu kapsamda TOKİ 2018 yılında Ankara’dan Rize’ye, Van’dan Adana’ya, Çankırı’dan Siirt’e kadar 33 ildeki 86 projesindeki toplam 45 bin 456 konutu açık satışa sunmayı planlıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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