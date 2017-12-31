50 liderden yeni iş fikirleri
2017 yılında kur ve faizde yaşanan artışlar zorlayıcı olurken, iç piyasadaki büyüme ve başta AB ve Rusya olmak üzere önemli ihracat pazarlarımızda yaşanan toparlanma şirketlerin elini rahatlattı.
2018 yılına girerken, CEO’ların ajandalarında neleri öncelikli ve farklı olarak yapacaklarını araştırdık.
Konuştuğumuz CEO’lar, ağırlıklı olarak verimlilik, teknoloji, inovasyon, insan kaynağı, pazarlama faaliyetleri üzerinde durdular. Yeni yatırım planlarını da anlattılar…
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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