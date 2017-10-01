500 Büyük Anadolu Şirketi
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında 2016’da zirve el değiştirdi. Önceki iki yılda ikinci sırada yer alan Tosçelik, 2016 yılında en tepeye çıktı.
Önceki iki yılın birincisi olan Tiryaki Agro 2016’da ikinci sırada yer buldu. 2016 yılında üçüncü sırayı ise Eti Gıda aldı. Eti Gıda, böylece ilk kez ilk üçe girmiş oldu. Anadolu Kaplanları’nın 2015 yılında bozulan işleri 2016 yılında da iyi gitmedi.
Anadolu 500’ün toplam cirosu nominal olarak yüzde 6 büyüse de reel olarak yüzde 1,9 küçüldü. Anadolu 500’ün toplam cirosu 2015 yılında da reel olarak yüzde 2,3 küçülmüştü. Böylece reel olarak iki yıl üst üste küçülme yaşanmış oldu. Bu küçülme en çok istihdamı olumsuz etkiledi.
Anadolu 500’ün istihdamı 2016 yılında yüzde 16 geriledi. İhracattaki performans yine zayıf kaldı ve sadece yüzde 1,1 artış gösterdi. Buna karşılık kârlılıkta olumlu bir gelişme yaşandı ve Anadolu 500’ün toplam kârı yüzde 23,7 yükseldi.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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