58 yeni otel geliyor
Turizm sektörü belki de tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Yurtiçindeki olumsuz gelişmeler yanında tüm dünyayı sarsan terör olayları da sektörün iflahını kesiyor.
Ancak geçmiş krizler nasıl geçtiyse elbette bu günler de geçecek. Bu nedenle turizm sektörü kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede geleceğe hala umutla bakıyor.
Bu durumu yapılan otel yatırımları da gözler önüne seriyor. Antalya ve İstanbul’da turizm yatırımlarının birbiri ardına gelmesi sektörde rekabeti artırırken krize rağmen daha önce planlanan otel yatırımlarına kriz molası verilmedi.
İstanbul’dan Bodrum’a, İzmir’den Ankara’ya kadar Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 58 yeni otelin 2017,2018 ve 2019 yıllarında açılması için çalışmalar devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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