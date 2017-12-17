80 bin kişi aranıyor
İnsan kaynakları danışmanları, şirketlerin 2018 yılında işe alımlarda temkinli bir yaklaşım sergilemesini bekliyor.
Ancak gelen bilgiler özelikle perakende, sağlık, eğitim, e-ticaret ve hızlı tüketim sektörlerindeki şirketlerin ciddi bir istihdam artışı planladığını gösteriyor.
Ekonomist olarak yaptığımız araştırmaya göre önümüzdeki yıl 50 şirket toplam 80 bin 494 kişiyi işe almaya hazırlanıyor. En çok istihdam artışı planlayan şirketler ise sırasıyla Türkerler Holding, ISS ve LC Waikiki olarak görünüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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