Anadolu 500 3 Büyük il Dışındaki Dev Şirketler
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında bu yıl zirvede değişiklik olmadı. Geçen yıl birinci sıraya yükselen Tosçelik, bu yılki listede de en tepedeki yerini korudu.
Geçen yıl altıncı sırada yer alan Kardemir ise bu yıl dört basamak birden tırmanarak ikinci sıraya çıktı. Geçen yılki listede dördüncü sırada bulunan Sarkuysan da bir basamak tırmanarak üçüncü sırayı aldı.
Anadolu Kaplanları’nın önceki iki yılda çok kötü giden işleri 2017 yılında düzeldi. Anadolu 500’ün toplam cirosu 2017’de nominal olarak yüzde 31,9, reel olarak ise yüzde 19 artış gösterdi. Bu büyüme istihdamı da olumlu etkiledi.
Anadolu 500’ün istihdamı 2017 yılında yüzde 22,2 yükseldi. Ancak ihracattaki performans yine zayıf kaldı ve yüzde 5,1 düşüş gösterdi. Buna karşılık kârlılıktaki olumlu gelişme sürdü ve Anadolu 500’ün toplam kârı yüzde 18,5 arttı.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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