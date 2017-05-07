Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı
Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı ‘araştırmasının 2017 sonuçları belli oldu. Kurdukları şirketlerle bulundukları kentleri zenginleştiren, istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran, yaptıkları sosyal yatırımlarla bölgelerini kalkındıran bu isimler, Anadolu’ya yön veriyor.
Bu yıl listemizin zirvesinde yine Gaziantep’ten çıkan tekstil devi Sanko Holding’in onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu var.
İkinci sırada Hatay ve Osmaniye den dünyaya açılan demir-çelik devi Tosyalı Holdingin yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Bursalı Sütaş’ın yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz var.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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