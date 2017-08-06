Asya Pasifik’te iş firsatları
Dünyanın yeni ticaret ve finans merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Asya Pasifik bölgesi, önümüzdeki dönemde Türkiye iş dünyası açısından pek çok ihracat ve doğrudan yatırım fırsatı sunuyor.
Çin, Hindistan ve Japonya gibi büyük dev ekonomiler ile birlikte, bölgedeki 18 irili ufaklı ülkenin yıllık ithalatı 5 trilyon dolara ulaşmış durumda.
Türkiye’nin Avustralya’dan Pakistan’a, Endonezya’dan Filipinlere uzanan bu coğrafyadan aldığı pay ise yalnızca binde 14.
Ekonomist’in bu sayısında, Asya Pasifik’te hızlı bir gelişim süreci yaşayan 18 ülkedeki yeni iş fırsatlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yatırımların meyvesini toplamaya başladık
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?