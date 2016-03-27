Bahar projeleri
Türkiye’de şehirleşme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyük şehirlerde markalı konut projeleri birbiri ardına yükseliyor. 2015’te iki genel seçimin yaşanması, projelerin hız kesmesine neden olmuştu.
LEVENT GÖKMEN
Igokmen @ekonomist.com.tr
Siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle geçen yıl ötelenen projelerin bu yıl hayat bulması bekleniyor. Bu çerçevede yaptığımız araştırma baharla birlikte 84 konut projesinin başlayacağını gösteriyor. Bu projelerde İstanbul yanında Ankara, Bursa ve Konya gibi şehirler de ön plana çıkıyor.
Mesa’dan Artaş İnşaat’a kadar markalı konut üreticilerinin geliştirdiği projelerin lansmanları birbiri ardına yapılıyor.
Türk insanının yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte gayrimenkul alanındaki tercihleri de değişti. Artık herkes kaliteli, sosyal yaşam alanlarına sahip, depreme karşı dayanıklı nitelikli konutlarda oturmak istiyor. Bu süreçte de markalı konutlara olan talep artıyor. Son 10 yılda İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Konya gibi şehirlerde de markalı konut projeleri hız kazandı.
İki seçimin yapıldığı 2015 yılında siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle projelerini öteleyen markalı üreticiler, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla yeniden proje yarışına hız verdi. Geçen yıl ötelenen yeni projeler bu yıl birbiri ardına tanıtılmaya başlarken, şu ana kadar lansmana çıkan ve çıkması planlanan 84 yeni konut projesine ulaştık.
İstanbul’un öne çıktığı proje yarışında, Ankara, Bursa ve Konya gibi şehirlerde de proje geliştirildiği görülüyor. Mesa’dan Seha Yapı’ya, Artaş İnşaat’tan Ege Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin geliştirdiği projelerle toplam 50 bin 233 yeni konutun inşa edilmesi hedefleniyor.
Bu yıl planlanan projelerle İstanbul’da Çatalca’dan Kartal’a, Sarıyer’den Halkalı’ya kadar çeşitli semtlerde 70 projede 43 bin 311 konut yapılacak. Anadolu’da Ankara’dan İzmir’e, Bursa’dan Konya’ya kadar çeşitli kentlerde de 14 projede 6 bin 922 konut yapılması planlanıyor. Bu projelerin metrekare fiyatları bin 700 TL’den başlayıp 16 bin TL’lere kadar çıkıyor. Projelerin büyük kısmının orta ve üst gelir grubuna yönelik olduğu görülüyor.
ZİRVE YAPABİLİR
2015 yılında iki seçim yaşanmasına ve belirsizliğe rağmen konut satışında rekor kırılmıştı. Geçen yıl 1 milyon 289 bin 320 konut satıldı. Bunların 598 bin 667 adedi birinci el satış olarak gerçekleşti. Yabancılara da 22 bin 830 adet konut satışı yapıldı.
Terör olaylarının gölgesinde başlamasına rağmen, bu yılın geçtiğimiz yıla oranla daha verimli bir yıl olması tüm sektörün ortak beklentisi. 2015 yılının inşaat sektörü için yaşanan tüm belirsizliklere rağmen olumlu geçtiğine dikkat çeken Konut Üreticileri Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, belirsizlik ortamında ötelenen kimi yatırımların bu yıl hayata geçirilmeye başlanmasıyla birlikte proje tanıtım yarışının başladığını söylüyor.
Çelik, içinde bulunduğumuz yılın belirsizliklerin olmayacağı bir yıl olması nedeniyle konut sektörünün zirve yapmasının düşünüldüğünü belirtiyor. Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz yıl 600 bin adet olan birinci elde satılan konut sayısının bu yıl yüzde 7 artışla 640 bine çıkmasını, 5 milyar dolar civarında olan yabancılara yönelik konut satışlarının iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz” diyor.
İSTİKRAR ETKİLİYOR
Doğru lokasyonda gerçekleştirilen projeler her daim prim yaparken yerli ve yabancı yatırımcılardan ilgi görüyor. Son yıllarda dövizde yaşanan yükseliş özellikle yabancı yatırımlar ve fonların ülkemize olan ilgisini de arttırıyor.
Sektör temsilcileri, yakın gelecekte inşaat sektörünü etkileyecek en önemli unsurun ekonomik ve politik istikrar olduğuna dikkat çekiyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şu anda güçlü bir iktidar ve hükümet olmasının, dört yıl seçim olmayacağı konusunun yatırımcıların önünü görmelerini sağladığını, bu durumun da direkt olarak piyasayı hareketlendirip canlandırdığını söylüyor.
Ziya Yılmaz, son zamanlarda talepte yükseliş görüldüğünü ifade ediyor. Bu çerçevede kendi işlerine yönelik de bilgiler veriyor. Yılmaz, “Eylül ayında Emlak Konut’un bir ihalesini kazandık. Validebağ Korusu’nun tam karşısında konumlanan, askeri alanın dönüştürülmesi ile oluşturulan arsanın üzerinde bulunan Hava Subayları Lojmanları yerine bir konut projesi geliştireceğiz” diyor.
Kartal’da iki kuleden oluşan bir proje tasarladıklarını, Beykoz’da da çok özel bir proje daha geliştireceklerini belirten Yılmaz, bu projeler için 1,8 milyar liralık bir yatırım planladıklarını söylüyor.
DEVLET HİMAYESİ
Ancak talepte artış yaşansa da sektör temsilcileri bunu yeterli bulmuyor. Ziya Yılmaz, devletin himayesinde, özel sektörün de katılımıyla çok daha büyük satış rakamlarına ulaşmanın mümkün olacağını vurguluyor. Bunu milli bir politika haline getirmek gerektiğini savunan Yılmaz, “Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak fonuyla, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun katılımlarıyla oluşacak büyük bir yapıya önemli proje geliştirici şirketler de dahil olarak güç birliğine gidilmelidir. Bu büyük bir sinerji yaratır” diyor.
Yılmaz’a göre, 30-40 ülkede ülkemizi tanıtan, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’yi tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkaran lobi çalışmaları yapılsa, 3-4 yıl sonra 12-15 milyar dolarlık satış rakamları yakalanabilir. Yılmaz, bu para ile de kentsel dönüşüm için önemli bir kaynak oluşturulabileceğini vurguluyor.
Önümüzdeki dört yıl boyunca seçim olmayacağına dikkat çeken Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise belirsizliğin olmadığı bu dönemlerde konut yatırımlarının artarak devam edeceğini söylüyor. Doğru firma ve uygun ödeme koşulları da bir araya geldiğinde gayrimenkul alımlarının yoğunlaştığını belirten Elmas, yatırımları teşvik eden, bürokrasiyi azaltan imar mevzuatları ile ilgili reform ve düzenlemelerin sektörün önünü açacağına dikkat çekiyor.
Elmas, yabancıya satışın döviz kazandırıcı hizmetler alanına alınması, tapu harcında ve damga vergisinde kolaylıklar sağlanmasının da sektöre ivme kazandıracağını vurguluyor. Sur Yapı olarak bu yıl yabancıya konut satışında yüzde 20 artış hedeflediklerini de söylüyor.
PROJE HAZIRLIĞI YAPANLAR
Projelerinin hazırlıklarını tamamlayan yatırımcıların yanı sıra bu yıl proje geliştirme hazırlığında olanların sayısı da oldukça fazla. Bunlardan biri de Propa İnşaat. Bu yıl Zincirlikuyu, Kartal ve İstinye’de üç yeni projeye başlayacaklarını belirten Propa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Can Reşit Özçiçek, 2016’da bütçelerine alarak planladıkları projelerin satış değerinin 400 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söylüyor.
Proje geliştirirken talebin yüksek olduğu merkezi ve gelişmiş lokasyonları tercih ettiklerini ifade eden Özçiçek, böylece istikrarlı, dengeli ve akılcı bir büyüme stratejisiyle ilerlediklerini vurguluyor. Özçiçek, Zincirlikuyu’da devam eden projeleri ve Kartal’da yakında yapımına başlayacakları projeleri için özellikle Körfez ülkelerinden başvurular aldıklarını anlatıyor.
DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, bu yıl üçü Kartal, ikisi Kadıköy, biri de Sultanbey-li’de olmak üzere altı projede toplam bin 476 yeni konut yapacaklarını ifade ediyor. 2016’nın geçen yıla oranla sektör için daha iyi bir yıl olacağına işaret eden Dumankaya, bu yılın ertelenen yatırımların canlanacağı ve konut alımını erteleyen tüketicinin alıma yöneleceği bir yıl olacağını vurguluyor.
FİYATLAR YÜKSELİYOR
Geçen yıl konut satışları yükselirken konut fiyatları da hızlı artmıştı. Pana Yapı İnşaat Grup Başkanı Mahir Şaşmaz, konut talebi devam ettiği sürece fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Şaşmaz, talebin yanında, özellikle İstanbul’da arsa üretiminin gittikçe zorlaşmasının sektöre yüklediği maliyetin de fiyatları yükselttiğine dikkat çekiyor.
Şaşmaz, özellikle iyi lokasyonda bulunan emlak ve gayrimenkulün uzunca bir süre en iyi yatırım araçlarından biri olacağını ve fiyatlardaki yükseliş trendinin de buna bağlı olarak devam edeceğini belirtiyor. Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yansıdığı bu dönemin yatırım yapmalarına engel olmadığına dikkat çeken 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, Türkiye’de konut ihtiyacının devam ettiğini ve talebin karşılanması için yeni projeler yapmanın şart olduğunu söylüyor.
2016 yılının da büyümenin devam edeceği bir yıl olarak kayıtlara geçeceğini belirten Dündar, yabancıya satışları arttırmak için farklı dillerde satış temsilcisi istihdam ettiklerini, projelerinin yüzde 30’unu yabancıya satmayı hedeflediklerini vurguluyor.
KURALINA UYAN KAZANIYOR
Aydoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aydoğan, oyunu kuralına göre oynayıp ayağını yorganına göre uzatanlar için içinde bulunduğumuz sürecin korkutucu bir süreç olmadığını söylüyor. Bu yıl Aydoğanpark Göztepe, İstasyonpark Göztepe ve Aslanpark Göztepe olmak üzere üç yeni kentsel dönüşüm projesinin inşaatına başladıklarını belirten Aydoğan, yıl içinde Kartal-Maltepe aksında 350 dairelik bir konut projesi planladıklarını ifade ediyor.
Ancak İrfan Aydoğan, ekonomideki belirsizliklerin özellikle büyük konut projelerini yapan inşaat firmalarının proje geliştirmelerini sekteye uğratabileceğini de iddia ediyor. Hesabını, projesini doğru yapanların ekonomik durgunluğun yaşandığı dönemlerde bile proje geliştirmeye devam edebileceğini vurgulayan Aydoğan, doğru lokasyonda doğru projeler başarılı olurken, birbirinin aynı, inşaat malzeme kalitesi düşük, sektör deneyimi az inşaat firmalarının ise başarısız olabileceklerini söylüyor.
EV ALMADA DOĞRU ZAMAN MI?
Ekonominin durgun olduğu, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,14 seviyelerine yükseldiği şu günlerde yatırımcıların en çok sorduğu sorulardan birini de “Ev almada doğru zaman mı” sorusu oluşturuyor. Bu sorunun yanıtını sektör temsilcilerinden aldık.
Genel olarak ev almanın her gayrimenkul yatırımı gibi uzun vadeli bir planlama gerektirdiğine dikkat çeken Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, dönemsel ya da sezonsal artışlara, değişimlere göre karar vermenin çok doğru olmayacağını vurguluyor.
Atay, her zaman ev alım amacının iyi tanımlanması gerektiğini söylüyor. Murat Atay, eğer yaşamak için bir ev alınıyorsa, fiyatı ve mevcut faiz oranlarıyla oluşan taksit tutarı bütçeye uygunsa, faizin düşmesini beklemeden o evi kaçırmamak gerektiğini ifade ediyor.
Yatırım amaçlı ev alındığında ise iyi fiyata alındığından emin olunması gerektiğine işaret eden Atay, “Alacağınız konut çevredeki konutların rayiçlerine göre düşük fiyatlıysa ya da o bölgede fiyatların yukarı gitme ihtimali yüksekse, yani kâr edebileceğinizi düşündüğünüz her durum yatırım yapmak için de uygun zamandır diyebiliriz” diyor.
ANADOLU’DAN GELENLER
Gayrimenkul yatırımlarında İstanbul’un artan cazibesi, Diyarbakırlı Yiğit Group, Kayserili Kınaş İnşaat gibi
Anadolu’da faaliyet gösteren inşaat şirketlerini İstanbul’da proje üretmeye yönlendiriyor.
Kayserili Kınaş İnşaat, İstanbul’da Bakırköy A Plus, İstanbul Platin Park ve Kasrı İstanbul projelerinin ardından Cevizlibağ’da Seyr-i İstanbul projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, Kağıthane’de de kentsel dönüşüm yapmak üzere çalışmalar yürütüyor.
Diyarbakırlı Yiğit Group, geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığı Basın Ekspres Yolu’ndaki Fortis İstanbul projesinin ardından İstanbul’un merkezi lokasyonlarında kentsel dönüşüm projeleri yapmak üzere görüşmeler yürütüyor. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Etiler, Beşiktaş, Nişantaşı gibi merkezi semtlerde dönüşüm çalışmalarına odaklandıklarını söylüyor. Önder Yiğit, Fortis markası ile proje üretmeyi planladıklarını ifade ediyor.
Trabzon’un en büyüklerinden AKS Grup, Trabzon’daki gayrimenkul projelerine İstanbul’u da ekledi. Sekiz yılda 19 önemli inşaat projesine imza atan AKS, İstanbul Beylikdüzü’nde 130 milyon TL’lik yatırım planladığı AKS Focus projesinin temelini attı.
fiyatlar artıyor ama yatırımcı herzaman bunu kara dönüştürebilir yeterki güzel projeler olsun insanlar güvensin