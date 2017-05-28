Bebek ekonomisi

Mayıs 28, 2017 0 Yorum 124 Okunma
Bebek ekonomisi

Türkiye’de 0-3 yaş arası bebek sayısı 4,7 milyona ulaşmış durumda. Her yıl 7 milyonun üzerinde yeni bebek doğuyor. Bebeklere yönelik ürünlerin oluşturduğu bebek ekonomisinin büyüklüğü ise 8 milyar TL’ye yaklaştı.

Bilinç düzeyinin artması ve anne babaların çocukları için daha fazla harcama yapmaya başlaması, bu sektörü girişimciler için giderek daha cazip hale getiriyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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