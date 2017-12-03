Çin’de yatırım fırsatları
Dünya ekonomisinin son 20 yılına damgasını vuran Çin Halk Cumhuriyeti, 2050 yılına kadar modern ve zengin bir tüketim toplumu yaratma hedefine kilitlendi.
Ekim 2017’de başlatılan yeni dönemde kapısını yabancı yatırımcılara daha fazla açacak olan 1,4 milyar nüfuslu Çin, Türk yatırımcılar için hiç olmadığı kadar büyük fırsatlar sunuyor.
Ekonomist Dergisi olarak, Çin’de 2016 yılında faaliyete başlayan yedi yeni dev serbest bölgede üretim ve ticaret koşullarını, uygulanan teşvik programlarını ve Çin pazarındaki riskli alanları sizin için araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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