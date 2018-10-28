Denge hesabı
Piyasalar yaşanan sert dalgalanmaların ardından alınan ekonomik önlemler ve dış siyasette yumuşama havasıyla birlikte dengelenme arayışında.
Ancak küresel riskler ve içerde devam eden enflasyon baskısı piyasaları rahatsız ediyor. İşte bu ortamda yıl sonuna kadar yatırım araçlarının hangi seviyelerde dengelenebileceğini araştırdık.
Döviz, faiz, altın ve borsanın yeni dengelerini uzmanlarla konuştuk. Uzmanlardan yatırım tavsiyelerini aldık.
Araştırmanın ayrıltıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Türkiye'yi polyesterde bölge üssü yapacağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?