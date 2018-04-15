Dolar nereye?
Geçen hafta içinde Suriye’de yaşanan gerilimin de etkisiyle 4,20 TL tarihi zirvesini test eden dolar kuru, piyasaların birinci gündem maddesini oluşturuyor.
25 Nisan’da yapılacak Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu anlamda kritik öneme sahip. Ancak şimdilik piyasalar burada bir faiz artırım kararı beklemiyor.
Suriye gerginliği ve ticaret savaşları ise yine yakından izlenmeye devam ediyor. İşte böyle bir ortamda döviz piyasalarındaki beklentileri ve yatırım stratejilerini araştırdık. Bu beklentileri sizler için 14 soru altında derledik.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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