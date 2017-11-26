Döviz Nereye?
Piyasalarda yaşanan oynaklık başdöndürücü bir hal aldı. Dolar/TL geçen hafta 4,00 direncini zorlayarak rekor kırdı.
Gram altın tarihi seviyelerine çıktı. Gösterge faiz, 2009’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyelere ulaştı.
Piyasalardaki tansiyon bir türlü düşmüyor. Merkez Bankası’nın hamleleri yetersiz bulunuyor.
Piyasalar, 14 Aralık’taki PPK toplantısında bir faiz artırımının gelip gelmeyeceğini tartışıyor. Yatırımcı, “Yükseliş sürecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.
İşte böyle bir ortamda MB’nin olası hamleleriyle birlikte başta döviz olmak üzere yatırım araçlarındaki beklentileri araştırdık. Finansçı CEO’ların beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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