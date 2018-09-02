e-ihracat dalgası
2018 sonunda 50 milyar TL’ye ulaşması beklenen e-ticaret artık sadece yurtiçinde değil yurtdışında da şirketler için fırsatlar yaratıyor.
Yurtdışında büyümek isteyen şirketler satışa e-ticaretle başlıyor. E-ihracat olarak adlandırılan bu sistemin toplam ihracat içindeki payı henüz yüzde 0,3 düzeyinde.
Ancak bu oranın 2023 yılına kadar yüzde 5’e çıkacağı öngörülüyor. E-ticarette hedef büyüten Vakko’dan Avva’ya, Koton’dan LC Waikiki’ye kadar pek çok perakende şirketi diğer taraftan e-ihracat için de yatırıma hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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