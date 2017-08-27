e-spor ekonomisi
Gelişen oyun pazarı yeni bir alan açtı. Son dönemin yükselen pazarı e-spor, geçen yıl 892,4 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.
Gelecek vaat eden potansiyeliyle birlikte özellikle yayıncıların, TV yöneticilerinin, reklamcıların ve markaların ilgisini çekmeye başladı.
Böylelikle büyüyen e-spor pazarı yeni bir ekonomi yarattı. 2020’de e-spor odaklı toplam gelirlerin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Buradan yola çıkarak dijital oyun pazarının gelişimini, yarattığı iş ve girişim fırsatlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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