e-spor ekonomisi

Ağustos 27, 2017 0 Yorum 33 Okunma
e-spor ekonomisi

Gelişen oyun pazarı yeni bir alan açtı. Son dönemin yükselen pazarı e-spor, geçen yıl 892,4 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Gelecek vaat eden potansiyeliyle birlikte özellikle yayıncıların, TV yöneticilerinin, reklamcıların ve markaların ilgisini çekmeye başladı.

Böylelikle büyüyen e-spor pazarı yeni bir ekonomi yarattı. 2020’de e-spor odaklı toplam gelirlerin 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Buradan yola çıkarak dijital oyun pazarının gelişimini, yarattığı iş ve girişim fırsatlarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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