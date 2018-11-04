En Güçlü 50 İK Lideri
2015 yılından bu yana yaptığımız En Güçlü 50İK Lideri’ araştırmamızda bu yıl liderlik koltuğuna oturan isim yine değişmedi.
Koç Holding İK Direktörü Özgür Burak Akkol’un birinci olduğu listede yükselişe geçenlerin yanı sıra yeni transferlerden dolayı listeye bu yıl giriş yapan farklı isimler de oldu.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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