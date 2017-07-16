En güçlü 50 İK lideri
İlkini 2015 yılında yaptığımız ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ araştırmamızı bu yıl da gerçekleştirdik.
Türkiye’nin en büyük kurumları üzerinden yaptığımız araştırma sonucunda, istihdamı en yüksek şirketlerin insan kaynağını yöneten İK liderini belirledik.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ listenin birincisi değişmedi. Sıralamada basamak atlayanlar kadar alt sıralara düşenler de oldu.
Öte yandan Türkiye’nin en güçlü 50 İK Lideri arasına bu yıl 21 yeni isim de girdi.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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