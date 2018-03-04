En Güçlü 50 Kadın CEO
Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırması sonuçlandı.
Listede bu yıl çok ciddi değişimler yaşandı. Listemizin bu yılki birincisi Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui oldu.
Listeden görev değiştirdikleri için 11 kadın CEO çıkarken, geçen yıl CEO’luk koltuğuna oturan pek çok kadın lider ise bu yıl listeye girdi.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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