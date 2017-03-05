En Güçlü 50 Kadın CEO
Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırması sonuçlandı.
İki yıldır şirket yönetimlerinde yaşanan değişim listemize de yansıdı ve listede büyük değişikler oldu. Ancak ilk üç isim değişmedi.
Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi birinciliği açık ara farkla OMV Türkiye CEO’su Gülsüm Azeri göğüsledi. Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui listede ikinci sırada yer alırken, ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ise üçüncü oldu.
Listeden görev değiştirdikleri için yedi kadın CEO çıkarken, listeye yeni giren kadın CEO sayısı ise 16 olarak gerçekleşti.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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